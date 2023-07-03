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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد تفاصيل معركته مع "زوكربيرج".. كتابان صدرا بالعربية عن إيلون ماسك

غلاف إيلون ماسك
غلاف إيلون ماسك

ترجمت المكتبة العربية كتابان عن إيلون ماسك، أوالرجل الحديدي "توني ستارك" كما يحب متابعوه أن يلقبوه والكتاب الأول صدر عن مكتبة جرير، والكتاب الثاني صدر عن دار الرواق للنشر والتوزيع.

إيلون ماسك عن دار الرواق للنشر والتوزيع

صدر كتاب "إيلون ماسك.. الرجل الذي يخترع مستقبلنا" لـ لوك ماري وترجمة إيناس أنور صقر عن دار الرواق للنشر والتوزيع، وقام بتصميم الغلاف الفنان كريم آدم.

وكتبت دار الرواق في التصدير:" يشبهه كثيرون بتوني ستارك، فكيف بدأت حياة رجل الأعمال الأسطوري إيلون ماسك؟

هذا الكتاب يغوص في رحلة إيلون ماسك منذ نشأته في جنوب إفريقيا، وحتى وصوله إلى وادي السيليكون في لوس أنجلوس.

ويتطرق الكتاب لمشروعاته في سبيس إكس وتسلا، وأفكاره وبعده النفسي، وعلاقاته الإنسانية والأسرية المتشابكة.

إيلون ماسك عن مكتبة جرير 

نشرت مكتبة جرير عام 2016 كتاب عن إيلون ماسك كتبه الصحفي أشلي فاينس.

يقوم آشلي فانس في هذا الكتاب بتصوير حياة عبقري التكنولوجيا إيلون ماسك وفي شكل روائي ويتناول فيه بدايات حياة "ماسك"ا لمضطربة في جنوب إفريقيا، ثم حكايات تمهيده للهرب إلى أمريكا ووصوله للولايات المتحدة، وينتقل بعد ذلك لقصص ابتكاراته واختراعاته ومساعدوه في مجال تنظيم المشروعات والمقاولات وغيرها.

أما عن المؤلف فهو آشلي فانس وهو صحفي مهتم بالمجال التكنولوجي حيث أجرى مقابلات مع إيلون ماسك تتجاوز الخمسين ساعة في مجموعها، بالإضافة إلى مقابلات شخصية مع أكثر من 300 شخص لمساعدته على سرد هذه القصة.

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إيلون ماسك مكتبة جرير دار الرواق للنشر والتوزيع دار الرواق كتاب إيلون ماسك مكتبة

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