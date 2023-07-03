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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير عسكرى: بنود بيان 3 يوليو تم تنفيذها بالكامل خلال الفترة المحددة لها

جريدة الدستور

 قال العميد سمير راغب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إنه تم التنفيذ الكامل لجميع بنود بيان 3 يوليو 2013 خلال الفترة المحددة في البيان.

وقال العميد سمير راغب، خلال حواره على قناة صدي البلد، اليوم الإثنين، إن جميع بنود بيان 3 يوليو تم تنفيذها بالكامل على أرض الواقع منذ تولي المستشار عدلي منصور رئاسة مصر لفترة انتقالية، كما جاء في بنود البيان، بالإضافة إلى تمكين الشباب من خلال تعيين نواب للمحافظين ونواب للوزراء، فضلًا عن تمكين المرأة الذي يراه الجميع الآن.

وأضاف الخبير العسكري والاستراتيجي، أنه خلال عام تم انتخاب رئيس بشكل ديمقراطي وكما طالب الشعب، كما حدده البيان، منوهًا أنه قبل خروج البيان ببنوده تم حضور من ممثلي حزب الحرية والعدالة الممثل للإخوان، قبل ساعات قليلة من إلقاء البيان، بما يؤشر لمحاولة الخروج بشكل سلمي لجميع الأطراف مع انتخابات رئاسية مبكرة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الأمنية لم تطرح العنف كحل لخروج الدولة من الأزمة التي وضعتها الاخوان في وقتها الحالي، ولكن جماعة الإخوان فاجأت الجميع بتهديداتها قبل 30 يونيو، وتحديدًا في 22 يونيو، ولكن لم تتفاجأ السلطات الأمنية في مصر من ذلك، لأنها اعتادت على غدر الجماعة منذ تأسيسها سيد قطب وحسن البنا.

بنود بيان 3 يوليو جميع بنود بيان 3 يوليو 2013 الدولة المصرية

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