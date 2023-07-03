"ميكالى": نتطلع لعبور غينيا والتأهل للأوليمبياد والفوز بلقب البطولة

أعرب البرازيلى ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، عن أمله فى اكتمال فرحة مصر بعبور غينيا غدًا فى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي لـ"كاف" اليوم الذى حضره مع ميكالي: إبراهيم عادل نجم المنتخب، وياسر عبدالعزيز المنسق الإعلامي، وخالد سرحان المترجم.

وقال ميكالى: نأمل فى مواصلة المشوار، لأن هذه المرة نحمل أول أحلامنا وهو الصعود للأوليمبياد والتأهل إلى النهائي الإفريقي، مباراة غينيا ستكون صعبة جدًا خاصة بعدما أصبحنا 4 منتخبات فى البطولة، المهمة صعبة للجميع، نبدأ التجهيز للمباراة اليوم، كان عندنا راحة وتدريبات استشفائية أمس، الفترة وجيزة جدًا للتجهيز لكننا نتطلع لعمل كل شىء وحصل منافسنا على ميزة يوم زيادة فى التحضير للقاء الغد لأنه لعب مباراته الختامية فى مجموعته قبلنا بيوم.

وتابع ميكالى قائلًا: سلاحنا الروح المصرية القتالية فى المواجهات الكبري، دائمًا تربح وتكسب وتبهر الجميع، واثق فى لاعبينا الأبطال وقدرتهم على اجتياز المهمة وفى الوقت نفسه نحترم منتخب غينيا، لأنه فريق قوى وعنيد ويمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين، نتمنى أن يحالفنا التوفيق غدًا، الكلام الإيجابي القادم من مصر يرفع معنوياتنا وأحلام الجماهير نحولها إلى ضغوط إيجابية، هدفنا الفوز ولا شىء غيره ولاعبونا فى حالة تركيز.

وأضاف ميكالى: تواجد أربعة لاعبين من منتخب مصر فى تشكيل إفريقيا المثالى بدور المجموعات هو انتصار لكل أفراد المنتخب واستحقاق لكل اللاعبين الذين منحوا زملاءهم الأربعة فرصة التواجد فى التشكيل المثالى من خلال تهيئة الأجواء الإيجابية لهم، مبروك لكل اللاعبين، نلعب كرة جماعية، والمرحلة السابقة انتهت تمامًا، والآن هناك مهمة أخري وأهم أمام غينيا، نحترم المنافس، ولكن الهدف الأهم هو الفوز.

وتابع: بالنسبة للمصابين فإن قوام فريقي 23 لاعبًا، كلنا جاهزون، نتعهد للجمهور المصري ببذل قصاري جهدنا فى هذه المباراة، و لا يوجد عندى فارق بين اللاعب الأساسي واللاعب البديل، كلهم سواسية.. وبما إن مصر دولة كبيرة وجمهورها عظيم فيوجد علينا ضغط لتحقيق طموحات المصريين، لكننا كجهاز فني ولاعبين نحول هذا الضغط إلى ضغط إيجابي، وهذا يدفعنا نحو الأفضل، وإن شاء نعمل مباراة رائعة من كل الوجوه.

وأضاف: وسنتقابل مع منتخب جيد جدًا وقوي وشاهدنا له مباريات كثيرة.. ستكون مباراة قوية، نحاول دائمًا تحقيق نتيجة إيجابية، المباراة ليست سهلة.. أمامنا هدف هو الفوز.