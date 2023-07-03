كريم عبدالعزيز.. إيرادات شباك التذاكر تحكى قصة نجاح "أبو على السينما"

يعيش الفنان كريم عبدالعزيز، حالة من النشاط الفني، واستطاع تحقيق أعلى إيرادات في السينما، وبفارق كبير عن كل منافسيه خلال السنوات الماضية، دون أن يتحدث عن ذلك، لكن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بإيرادات الأعمال المعروضة في السينمات، خير إثبات ودليل على ذلك.

كريم عبدالعزيز عراب السينما الحديثة

الأرقام وحدها تحكي أن «أبو علي السينما المصرية» خلال السنوات الماضية جعلته يحجز لنفسه مكانًا بين الكبار، وهو ما يضع على عاتقه في كل مرة الاختيار والتدقيق لتحقيق نجاح أكبر من السابق له.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي، أرقام الإيرادات في شباك التذاكر لكريم عبدالعزيزآخر 10 سنوات.

فيلم بيت الروبي

يعرض لكريم عبدالعزيز حاليًا فيلمه الجديد «بيت الروبي» بمشاركة النجم كريم محمود عبدالعزيز والنجمة نور وعدد من النجوم، والفيلم خلال 12 يومًا فقط حقق 63 مليون جنيه ومرشحًا لاعتلاء صدارة السينما المصرية في تاريخها خلال أقل من شهر من الآن.

فيلم كيرة والجن

يحتل كريم عبدالعزيز حاليًا ملكية الرقم القياسي للأعلى في إيرادات السينما، من خلال فيلم «كيرة والجن» الذي قدمه مع الفنان أحمد عز وينتمي إلى فئة الأعمال الوطنية وحقق الفيلم إيرادات بقيمة 120 مليون جنيه.

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

حقق فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" مرتين إيرادات مميزة في وقت صعب للغاية مع انتشار فيروس كورونا وقلة دور العرض وتصدر بها الموسم الذي عرض فيه الفيلم ووصلت إيرادات الفيلم الذي شاركته البطولة فيه دينا الشربيني إلى 43 مليون جنيه.

فيلم الفيل الأزرق 2

من أهم أفلام السينما المصرية في الوقت الحديث، ومن أهم أفلام كريم عبدالعزيز التي ارتبط بها الجمهور واستطاع الفيلم عام 2019 أن يحقق 104 ملايين جنيه وهي إيرادات ضخمة للغاية خلال هذا التوقيت.

فيلم نادي الرجال السري

من الأفلام الهامة في مشوار كريم عبدالعزيز ومن الأفلام الكوميدية التي أحبها الجمهور وكرر فيها ثنائيته مع الفنان القدير ماجد الكدواني وغادة عادل وحقق الفيلم 60 مليون جنيه في عام 2019

فيلم الفيل الأزرق1

من الأفلام التي أحدثت ضجة في السينما المصرية وقت عرضه وأشاد الجمهور بكل عناصر صناعته وقدمه النجم كريم عبدالعزيز بمشاركة الفنان خالد الصاوي والنجمة نيللي كريم وحقق الفيلم في 2014 إيرادات بقيمة 32 مليون جنيه.

الفنان كريم عبدالعزيز ولد في حي العجوزة بمحافظة الجيزة، وتربى على يد مخرج له تاريخ في السينما المصرية، فوالده المخرج الكبير محمد عبدالعزيز.