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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا حقق المنتخب الأوليمبى المصرى عند بلوغه نصف نهائى كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا؟

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي المصري في نسخة عام 2019

مواجهة مرتقبة سيخوضها المنتخب الأوليمبي المصري، عندما يلتقي نظيره الغيني، في الثامنة من مساء يوم غدٍ الثلاثاء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة، في إطار الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا بالمغرب.

ويسعى منتخب «الفراعنة»، لتحقيق الفوز، من أجل حصد بطاقة العبور إلى دورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس.

فماذا حقق منتخب مصر الأوليمبي، عند بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا؟

تواجد منتخب مصر، في الدور قبل النهائي من النسخة الأولى لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي أقيمت عام 2011 بالمغرب.

واحتل منتخب مصر صدارة مجموعته في تلك البطولة، برصيد 6 نقاط، ليضرب موعدًا في نصف النهائي مع منتخب المغرب (صاحب الأرض والجمهور).

وخسر منتخب «الفراعنة» اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليخوض بعدها مباراة تحديد المركز الثالث أمام منتخب السنغال، والتي انتهت بانتصار المنتخب المصري بهدفين دون رد، وتأهله إلى دورة الألعاب الأوليمبية 2012 في لندن.

وفي نسخة عام 2019، التي استضافتها مصر، تمكن منتخب «الفراعنة» من بلوغ الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، بعد أداء متميز خلال مرحلة المجموعات.

واحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، محققًا العلامة الكاملة، بعد حصده ثلاثة انتصارات، ليضرب موعدًا مع جنوب إفريقيا في نصف النهائي.

وحقق منتخب مصر الفوز على «بافانا بافانا» بثلاثة أهداف دون رد ليبلغ المباراة النهائية أمام منتخب كوت ديفوار، قبل أن يتمكن «الفراعنة» من التتويج باللقب بالفوز على «الأفيال» بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة، ستتأهل مباشرة إلى أوليمبياد باريس 2024، بينما يخوض صاحب المركز الرابع ملحقًا عالميًا مع رابع القارة الآسيوية. 

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