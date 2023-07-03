محافظ الجيزة يشهد توزيع 2 طن من لحوم أضاحى الأوقاف

شهد سيادة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، 3 يوليو 2023، توزيع 2 طن من لحوم أضاحي الأوقاف، بحضور الدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، وإبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، والدكتور السيد مسعد، مدير مديرية أوقاف الجيزة، ومحمد أبوالحجاج، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، والشيخ محمد حسين، مدير شئون الإدارات بأوقاف الجيزة.

وأشاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، ممثلًا في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدًا أن الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف هي خير عون لأهالي المحافظة، وأن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة، بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن والمحافظة لتصل للمستحقين بعزة وكرامة، وأن مشروع صكوك أضاحي الأوقاف يتم بمنتهى الجودة والشفافية، ويصل الخير فيه لمستحقيه الحقيقيين.

من ناحيته، أعرب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن شكره أهل الفضل من أبناء هذا الوطن الذين يثبتون يومًا بعد يوم أنه شعب أصيل، وأن روح التكافل من أفضل صفاته، وعن شكره جميع الشركاء في مشروع صكوك الأضاحي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف ووزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعي، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الوطني الاحترافي المتميز، مؤكدًا أن التوزيع يتم بشفافية كاملة، ويصل إلى الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة.