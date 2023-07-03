إبراهيم عادل أفضل لاعب فى دور المجموعات لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا

اختارت اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إبراهيم عادل، صانع ألعاب منتخب مصر الأوليمبي، كأفضل لاعب في دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا بالمغرب.

وجاء اختيار إبراهيم عادل، بعد المستوى الرائع الذي قدمه اللاعب خلال مرحلة المجموعات بالبطولة.

وكان عادل، قد سجل هدف الفوز للمنتخب المصري على نظيره المالي، في اللقاء الذي انتهى لمصلحة «الفراعنة» بهدف دون رد.

كما اختارت اللجنة الفنية، حمزة علاء، حارس مرمى المنتخب الأوليمبي، كأفضل حارس في دور المجموعات للبطولة.

وجاء اختيار حمزة علاء، بعد تمكنه من الحفاظ على شباك منتخب مصر نظيفة، دون أن يسكنه مرماه أي هدف حتى الآن.

واختار «كاف» عصام الشرعي، المدير الفني للمنتخب المغربي، كأفضل مدرب في مرحلة المجموعات، بينما نال المنتخب المالي، جائزة اللعب النظيف في الدور ذاته.

وتصدر الثنائي عبدالصمد الزلزولي، لاعب منتخب المغرب، وإيمانويل يبواه، لاعب منتخب غانا، قائمة هدافي البطولة، برصيد 3 أهداف لكل منهما.

وكان «كاف» قد كشف عن التشكيل المثالي لدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (مصر).

خط الدفاع: إبراهيما سيسيه (مالي)، حسام عبدالمجيد (مصر)، مهدي بوكامير (المغرب).

خط الوسط: شيخنا دياكيتيه (مالي)، إسماعيل سيباري (المغرب)، إبراهيم عادل، فودي دوكوريه (مالي).

خط الهجوم: أسامة فيصل (مصر)، يانيس بقراوي (المغرب)، عبدالصمد الزلزولي (المغرب).