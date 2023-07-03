كنت فين وقت بيان 3 يوليو| النائب محمد سعد عوض الله: كنت مشاركًا فى اعتصام الاتحادية

والبيان مثل طوق النجاة لمصر والمصريين..

كشف النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تواجده في الاعتصام أمام قصر الاتحادية أثناء إلقاء بيان 3 يوليو عام 2013، من جانب الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك، عقب اجتماع مع القوى الوطنية والسياسية والدينية والشبابية.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن بيان 3 يوليو أنقذ الدولة المصرية من مخططات الفوضى والإرهاب، مؤكدًا أنه عقب بيان 3 يوليو شعر وكأن الدولة المصرية عادت للمصريين مرة أخرى بعد اختطافها على مدار عام كامل، واصفًا هذا العام الذي حكمت فيه الجماعة الإرهابية مصر بالعام الأسود.

وأوضح النائب محمد سعد عوض الله أن بيان 3 يوليو جاء بمثابة طوق النجاة لمصر وللمصريين الذين ظلوا في كافة الميادين والشوارع بكافة المحافظات للإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية واستعادة هوية الدولة المصرية، مؤكدًا أن المصريين ظلوا على مدار الـ10 سنوات الماضية على قلب رجل واحد، وخلف القيادة السياسية في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.