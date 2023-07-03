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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حياة كريمة بأسوان.. مشروعات قومية وتنموية تمس حياة المواطنين بقرى المحافظة

حياة كريمة
حياة كريمة

تشهد قرى مراكز محافظة أسوان، عددا كبيرا من المشروعات القومية التي تمس حياة المواطنين، على هامش  تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات، فضلًا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل للأهالي في تلك القرى، من خلال مشاركتهم في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية، التي يتم اقامتها في إطار المبادرة الرئاسية .

واستعرض مراسل  فضائية "اكسترانيوز"، أحمد عبد الرزاق، أهم المشروعات التي شهدتها محافظة أسوان بلاد الذهب، حيث دخلت حياة كريمة في المرحلة الأولي والثانية تم إدراجها .

وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية مختلف القطاعات الخدمية،منها مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء، وكذلك مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة، وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية.

حيث يجرى الإسراع فى نهو المشروعات المتبقية وإزالة كافة التحديات التى تحول دون الإنتهاء منها فى الموعد المحدد والمشروعات الجارى العمل بها فى قطاعات الصرف الصحى، مياه الشرب، الكهرباء، الغاز الطبيعى، الاتصالات، الشباب والرياضة، الصحة، الحماية المدنية، الأسواق وغيرها وتشمل المشروعات بقرى وادى النقرة، مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسبة 100%. 

وأيضاً تنفيذ مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، والذى يأتى ضمن 31 مجمع على مستوى محافظة أسوان لإحداث نقلة نوعية. 

أحمد عبد الرزاق اهم المشروعات الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات الحكومية المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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