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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة طالب جامعى طافية بنهر النيل فى سوهاج

جثة
جثة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في سوهاج من انتشال جثة طالب جامعي يقيم في محافظة الدقهلية، عُثر عليها طافية في نهر النيل ببندر مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، ويرتدي الطالب كامل ملابسه، ولا توجد أي إصابات ظاهرية على الجثة.

تكثف الأجهزة المعنية جهودها لكشف غموض العثور على الجثة في المنطقة، على الرغم من أن محل إقامته هو محافظة القليوبية. تم إخطار أهل المتوفى تمهيدًا للاستجواب حول الواقعة وظروفها وملابساتها. تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وتبين من خلال الفحص والمعاينة العثور على جثة طافية بنهر النيل بشارع السكاكين بندر المنشأة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة للمدعو محمد .ز.م 35 سنة حاصل على ليسانس آداب ومقيم الدقهلية ويرتدى كامل ملابسه قميص أصفر وبنطلون جينز أسود ولا توجد ثمة آثار ظاهرية وبطيات ملابسه محفظة بها نقود وفيزا كارت، وجارٍ استدعاء أهليته وبالكشف الطبي تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حيال الواقعة.

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