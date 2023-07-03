برامج قنوات المتحدة فى عيد الأضحى| "سهرانين" يُسعد الجمهور بظهور منة شلبى.. وغناء راقٍ لزينب والألفى

نجح برنامج «سهرانين»، من تقديم النجم أمير كرارة، على شبكة قنوات أون، في تحقيق نجاح كبير للغاية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ضمن المجموعة المميزة من برامج الشركة المتحدة التي أُعدت خصيصا للجمهور خلال العيد، واختيرت فقراتها وبرامجها بعناية فائقة.

منة شلبي في سهرانين

حلّت النجمة منة شلبي ضيفة على حلقتين من حلقات عيد الأضحى ببرنامج «سهرانين» مع النجم أمير كرارة، ثاني وثالث أيام العيد، لتتحدث عن الكثير من الأمور الفنية والحياتية، وظهرت منة بشكل مختلف تماما في أول ظهور لها منذ فترة طويلة.

منة شلبي تحدثت عن الكثير من الأمور التي صعدت بها إلى صدارة الترند خلال حلقتيها مع النجم أمير كرارة، ومن تصريحاتها خلال الحلقة حين تحدثت عن علاقتها بالفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وكواليس مشاركتها في فيلم "الساحر" مع الراحل، وحول المشاركة قالت: "كان أبويا التاني وأستاذي ومعلمي وأول من قدمني، وأكتر واحد كنت بلجأ ليه أنا ووالدتي في الحياة.. محمود عبدالعزيز كان راجل مجدع وعظيم على المستوى الإنساني، بالإضافة إلى كونه ممثلا كبيرا، وأولاده كريم ومحمد مثل أخوتي، وأمي بتعتبرهم ولادها".

تصدرت منة شلبى وبرنامج "سهرانين" على قناة "أون" قائمة الأكثر رواجا على محرك البحث "جوجل"، والأكثر تداولا على موقع "فيسبوك"، وظهرت في قائمة الأكثر تداولا لمدة يومين متتاليين.

ومن علامات نجاح البرنامج خلال العيد الأرقام التي حققتها مقاطع الفيديو، حيث نجحت فيديوهات الحلقة في تحقيق أكثر من 5 ملايين مشاهدة على موقع التيك توك، كما تصدرت في الوقت نفسه المطربة الصاعدة زينب حسن ترند "تويتر" بعد الإشادة بصوتها من جانب رواد الموقع بعد تقديمها للغناء بشكل مميز، وكذلك المطرب علي الألفي الذي أحدث حالة مميزة خلال الحلقة.