أبرزهم مانى وبوجبا.. 10 لاعبين تراجعت قيمتهم التسويقية أوروبيًا

تراجعت القيمة التسويقية لبعض نجوم كرة القدم في أوروبا، وذلك بعد نهاية الموسم المنصرم 2022/ 2023.

وحسب موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في إحصائيات اللاعبين والمدربين في عالم كرة القدم، فإن النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، تراجعت قيمته التسويقية بشكل كبير وملحوظ بفارق 45 مليون يورو.

وقدّم ساديو ماني موسمًا متواضعًا مع بايرن ميونخ، لتتراجع قيمته التسويقية إلى 25 مليون يورو، بعدما كانت 70 مليون يورو.

10 لاعبين تراجعت قيمتهم التسويقية

بهذا الصدد، نرصد لكم قائمة اللاعبين الذين تراجعت قيمتهم التسويقية، وذلك على النحو التالي:

1- السنغالي ساديو ماني "بايرن ميونخ": تراجعت قيمته التسويقية من 70 مليون يورو إلى 25 مليون يورو.

2- النيجيري ويلفريد نديدي "ليستر سيتي": تراجعت قيمته التسويقية من 60 مليون يورو إلى 25 مليون يورو.

3- الفرنسي بول بوجبا "يوفنتوس": تراجعت قيمته التسويقية من 48 مليون يورو إلى 15 مليون يورو.

4- البلجيكي يوري تيلمانس "ليستر سيتي": تراجعت قيمته التسويقية من 55 مليون يورو إلى 25 مليون يورو.

5- البلجيكي روميلو لوكاكو "إنتر ميلان": تراجعت قيمته التسويقية من 70 مليون يورو إلى 40 مليون يورو.

6- الإنجليزي جادون سانشو "مانشستر يونايتد": تراجعت قيمته التسويقية من 75 مليون يورو إلى 45 مليون يورو.

7- التركي كاجلار سويونكو "ليستر سيتي": تراجعت قيمته التسويقية من 40 مليون يورو إلى 15 مليون يورو.

8- الفرنسي نجولو كانتي "تشيلسي": تراجعت قيمته التسويقية من 40 مليون يورو إلى 15 مليون يورو.

9- الهولندي أرنو دانجوما "فياريال": تراجعت قيمته التسويقية من 50 مليون يورو إلى 25 مليون يورو.

10- الإسباني كارلوس سولير "باريس سان جيرمان": تراجعت قيمته التسويقية من 50 مليون يورو إلى 25 مليون يورو.

يذكر أن ساديو ماني كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف 2022 الماضي، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، بعقد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2025.

وشارك ساديو ماني في 38 مباراة مع بايرن ميونخ في الموسم المنصرم 2022 /2023 في مختلف المسابقات، سجل خلالهم 12 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة.