ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبرزهم مانى وبوجبا.. 10 لاعبين تراجعت قيمتهم التسويقية أوروبيًا

ساديو ماني
ساديو ماني

تراجعت القيمة التسويقية لبعض نجوم كرة القدم في أوروبا، وذلك بعد نهاية الموسم المنصرم 2022/ 2023.

وحسب موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في إحصائيات اللاعبين والمدربين في عالم كرة القدم، فإن النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، تراجعت قيمته التسويقية بشكل كبير وملحوظ بفارق 45 مليون يورو.

وقدّم ساديو ماني موسمًا متواضعًا مع بايرن ميونخ، لتتراجع قيمته التسويقية إلى 25 مليون يورو، بعدما كانت 70 مليون يورو.

10 لاعبين تراجعت قيمتهم التسويقية

بهذا الصدد، نرصد لكم قائمة اللاعبين الذين تراجعت قيمتهم التسويقية، وذلك على النحو التالي:

1- السنغالي ساديو ماني "بايرن ميونخ": تراجعت قيمته التسويقية من 70 مليون يورو إلى 25 مليون يورو.

2- النيجيري ويلفريد نديدي "ليستر سيتي": تراجعت قيمته التسويقية من 60 مليون يورو إلى 25 مليون يورو.

3- الفرنسي بول بوجبا "يوفنتوس": تراجعت قيمته التسويقية من 48 مليون يورو إلى 15 مليون يورو.

4- البلجيكي يوري تيلمانس "ليستر سيتي": تراجعت قيمته التسويقية من 55 مليون يورو إلى 25 مليون يورو.

5- البلجيكي روميلو لوكاكو "إنتر ميلان": تراجعت قيمته التسويقية من 70 مليون يورو إلى 40 مليون يورو.

6- الإنجليزي جادون سانشو "مانشستر يونايتد": تراجعت قيمته التسويقية من 75 مليون يورو إلى 45 مليون يورو.

7- التركي كاجلار سويونكو "ليستر سيتي": تراجعت قيمته التسويقية من 40 مليون يورو إلى 15 مليون يورو.

8- الفرنسي نجولو كانتي "تشيلسي": تراجعت قيمته التسويقية من 40 مليون يورو إلى 15 مليون يورو.

9- الهولندي أرنو دانجوما "فياريال": تراجعت قيمته التسويقية من 50 مليون يورو إلى 25 مليون يورو.

10- الإسباني كارلوس سولير "باريس سان جيرمان": تراجعت قيمته التسويقية من 50 مليون يورو إلى 25 مليون يورو.

يذكر أن ساديو ماني كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف 2022 الماضي، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، بعقد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2025.

وشارك ساديو ماني في 38 مباراة مع بايرن ميونخ في الموسم المنصرم 2022 /2023 في مختلف المسابقات، سجل خلالهم 12 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

القيمة التسويقية ساديو مانى بايرن ميونخ ترانسفير ماركت بوجبا لوكاكو

الأكثر قراءة

الشهوة المحرمة.. 24 ساعة تكشف كواليس مقتل عجوز الطالبية بيد شاب ليلة العيد

"اللى معاه فيديو يبعته".. مصادر بـ"التعليم" تكشف حقيقة تسريب "مدرس البحيرة" لامتحان الفيزياء

أحمد سيد زيزو الأول.. أغلى 10 لاعبين فى الدورى المصرى

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

إعلان موعد الافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة الأسبوع المقبل

موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس والجامعات الحكومية والمعاهد في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطينى: نتواصل مع الدول الشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلى على جنين

مفتى القدس يحذر من محاولة الاحتلال الإسرائيلى التدخل فى إدارة "الأقصى" وإغلاق أبوابه

ارتفاع ضحايا هجوم الاحتلال على جنين إلى 5 شهداء