الكويت: نحن والسعودية طرف تفاوضي واحد مقابل إيران في ترسيم الحدود البحرية

كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية واللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.

وأضاف المصدر أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ويذكر أنه في مارس الماضي، عقدت اللجنة القانونية المشتركة بين الكويت وإيران أعمالها، في العاصمة الإيرانية طهران، "لبحث ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وتم خلال الاجتماع بحث مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتأكيد على ضرورة حسم هذا الأمر بالشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

وكانت هذه التطورات بعد أيام من اتفاق المملكة العربية السعودية وإيران في الصين، على عودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2016، وإعادة فتح السفارتين في البلدين خلال مدة أقصاها شهران.

وكان السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني، أعلن في 6 مارس الماضي، أن طهران ستستضيف قريبا اجتماعا لترسيم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين.