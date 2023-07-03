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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 21 يسجل 2225 جنيهًا للجرام

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، كما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل صعود الدولار، وسط ترقب الأسواق لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي وبيانات التوظيف الأمريكية يوم الأربعاء المقبل، للحصول على مؤشرات حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب تراجعت بقيمة 45 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2225 جنيهًا، وتراجعت الأوقية بقيمة 8 دولارات، لتسجل مستوى 1913 دولارًا.


وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 2543 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1907 جنيهات، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1484 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17800 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 30 جنيهًا، وبنسبة 1.3% ، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي، عند مستوى 2240 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2300 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2270 جنيهًا، بينما شهدت الأوقية بالبورصة العالمية حالة من التقلبات السعرية، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1920 دولارًا، ولامس مستوى 1932 دولارًا، وتراجع لمستوى 1913 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1920 دولارًا.

8 دولارات أسعار الذهب أسواق المحلية أسعار الذهب بالأسواق الاربعاء المقبل

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