بعد ظهوره الغريب في فرنسا.. هل أصيب براد بيت بلعنة بنجامين؟

أثار نجم هوليوود براد بيت الجدل بعد ظهوره الأخير في فرنسا بشكل غريب، دفع البعض للاعتقاد بأنه أصيب بلعنة بينجامين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد بدا براد البالغ من العمر 59 عامًا وكأنه في الثلاثينات من العمر ما دفع الجمهور للمقارنة بين مظهره الشبابي الغريب وبين الفيلم الذي قام براد ببطولته ويدعى "لعنة بينجامين".

براد بيت يعود شبابًا

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن براد بدا شابًا عندما تم تصويره وهو يصور إعلانًا تجاريًا لعلامة تجارية إيطالية للأجهزة De'Longhi في فرنسا أمس الأحد.

وتابعت أنه تم تصوير الممثل البالغ من العمر 59 عامًا وهو يعمل على إعلان De'Longhi في مزرعة عنب في منطقة Var في الريفيرا الفرنسية مع استمرار علاقته التجارية المستمرة مع العلامة التجارية، التي تصنع آلات القهوة والإسبريسو الفاخرة.

وأضافت أن براد الحائز على جائزة الأوسكار كان يرتدي لباسًا أبيض بالكامل أثناء تصويره للممثلة المعاكسة كارينا بيوث لصالح شركة تريفيزو الإيطالية.

بيت، لعب الشخصية الفخرية في عام 2008، لعنة بينجامين بوتون حول رجل يتقدم في العمر في الاتجاه المعاكس، أي أنه ولد عجوزًا ومات طفلاً.

وارتدى براد زوجًا من النظارات الشمسية ذات الإطار البني وساعة ذهبية حيث قام بتمشيط أقفاله ذات اللون البني الداكن على الجانب في يوم الصيف، وبدا أن بيت في حالة معنوية جيدة وهو يبتسم ويتحدث مع أفراد الطاقم في موقع الإعلان.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيت يتمتع بعلاقة عمل طويلة الأمد مع De'Longhi، ففي عام 2021، تم تعيينه سفيرًا عالميًا للعلامة التجارية، حيث قال بيت إنه منحاز ليس للشركة فحسب، بل لمنتجها ونهجها في التسويق.

وقال بيت في سبتمبر 2021: "أردت العمل مع De'Longhi لأنني أقدر أسلوبهم في الحملة لديهم ثقة في منتجهم ويريدون الاحتفال بفنهم وتراثهم الإيطالي دون المبالغة فيه ''.