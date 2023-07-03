اليوم.. وصول وفد إيطالي لإحياء مسار العائلة المقدسة بمصر

وصل وفد إيطالى إلى مصر اليوم لإحياء مسار العائلة المقدسة فى رحلة تستغرق 5 أيام، وتفاعل أفراد الفوج مع الفلكلور المصري ورقصوا احتفاءا بحضورهم لمصر.



يتكون الوفد الإيطالي من 28 شخصية إيطالية سياسية واجتماعية وثقافية استقدمهم باسم إبراهيم رئيس المنظمة المصرية لرجال الأعمال والمغتربين بالخارج بروما، وكلا من نيكولا مانينو رئيس منظمة البرلمان الدولي للتشريع بإيطاليا، والنائبة البرلمانية بينسجونو كارميلا بايطاليا، والبانيسى ماسمليانو رئيس منظمة الشسيبى بايطاليا، ولاسيرتوزا ايفا مسئول بوزارة التعليم الإيطالية، ونقيب المحامين الإيطالى مارون ستيفانو، والصحفية بافونزيلا يورى، وساسانى ستيفانى مسئول مصلحة السجون بإيطاليا، وساسولى فابيبو مسئول بوزارة الصحة، وعدد من النجوم الإيطاليين، وأعضاء الأكاديمية الفنية بروما وهم اوتيرو دانيلو وديلالو فدريكا، ورافقهم المرشد السياحى هشام خلة.



وقال المهندس جورج عياد رئيس المنظمة المصرية لرجال الأعمال والمغتربين بالخارج، إنه يستضيف فى كل عام عدد كبير من السياح إلى مصر فى إطار تنشيط السياحة وإحياء مسار العائلة المقدسة، وذلك لتعريف كافة الجنسيات والأديان بدور مصر المهم فى استقبال العائلة المقدسة، مشيرا إلى أن العائلة المقدسة فى مصر لها أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين، كما أنها تعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة في ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم المعطرة.



وتوجه عياد، بالشكر لمؤسسات الدولة التي تعمل على دعم وتنشيط السياحة وخاصة الدينية، وكذلك السفارة المصرية بروما التي تبذل كافة الجهود لإنجاح تنسيق الزيارة.

وكان قد شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في وقت سابق في الاحتفال الذي أقيم تحت رعاية وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر بكنيسة المغارة والشهيدين سرجيوس وواخس المعروفة بأبى سرجة بمجمع الأديان بمصر القديمة.

الوفد

الوفد

الوفد