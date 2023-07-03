عقره كلب ضال.. وفاة طفل بالفيوم بعد إصابته ببكتيريا في المخ

توفى طفل يُدعى" محمد أ"، عن عمر 9 أعوام، صباح اليوم، بعد إصابته ببكتيريا في المخ بسبب عضة من قبل أحد الكلاب الشاردة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة سنورس، بورود إشارة من مستشفي الحميات بالفيوم، بوصول الطفل"محمد . أ" مصاب بفيرس نتيجة عضة كلب ضال، وأسفر ذلك عن تسمم في الدم.

وقال والد الطفل “محمد” في تصريحات لـ"الدستور": “توفي ابني بعد تعب شديد ومعاناة استمرت لمدة 15 يومًا”.

وكشفت تفاصيل الحادث الذي تعرض له قائلاً: “كان يلعب في الشارع أمام المنزل مع أصدقائه وفجأة تعرض لهجوم من كلب ضال، ولم يخبرني في بداية الأمر خوفًا مني، ثم ظهرت عليه أعراض غريبة وارتفاع في درجة حرارة جسمه، وعلى الفور نقلناه إلى مستشفى الحميات”.

وأشار إلى أن الأطباء أخبروه أن ابنه يحتاج إلى إجراء عملية، ولكن فور نزول حرارة جسده التي كانت دائمًا مرتفعة بشكل ملحوظ، وكان يشعر بآلام شديدة في الرأس، مؤكدًا أن ابنه كان يحدث له تشنجات بطريقة فظيعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات الأمنية التي تتولى التحقيق والتي صرحت بضرورة دفن الطفل فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.