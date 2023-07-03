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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حياة كريمة.. إحدى مكتسبات ثورة 30 يونيو (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

شهدت قرى ومحافظات جمهورية مصر العربية تطورا كبيرا من خلال المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، الذي يعد حلم الجمهورية الجديدة، وأحدث نقلة نوعية للريف المصري.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريراً تحت عنوان "حياة كريمة.. إحدى مكتسبات ثورة الثلاثين من يونيو"، حيث استعرض جهود المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وذكر التقرير أن حياة كريمة تحقق كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ17، كما أن مخصصات المرحلة الأولى من المشروع بلغت 350 مليار جنيه.

واستهدفت مبادرة حياة كريمة تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن مصري في الريف إلى الأفضل، وتغطي مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية، بإجمالي 175 مركزاً في 20 محافظة، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية.

كما استهدفت مبادرة حياة كريمة إحداث طفرة في الخدمات الأساسية بالإضافة إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة، المستدامة لهذه المجتمعات الريفية المحلية.

ولم تغفل حياة كريمة عن بناء الإنسان، فتم إجراء 215 حوارًا مجتمعيًا لأهالي قرى مبادرة حياة كريمة، و154 ندوة طلابية في الجامعات المصرية، مع توفير 100 جولة ميدانية لزيارة مشروعات حياة كريمة، وفي المجال الطبي؛ تم إنشاء 1101 وحدة طبية، وإجراء 701 قافلة طبية، إلى جانب إنشاء 221 وحدة بيطرية، والقيام بـ 83 قافلة بيطرية. ولم تغفل حياة كريمة عن القيام بندوات لتوعية الفلاحين والمزارعين والتي وصل عددها 98 ندوة، هذا إضافةً إلى 353 نقطة إسعاف.

وعن المبادرات التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة والتي استفاد منها ملايين من المواطنين الأكثر فقرًا واحتياجًا نجد منها: مبادرة “وصل الخير” والتي بلغ عدد المستفيدين منها 1.5 مليون، ومبادرة “راجعين نتعلم” والتي بلغ عدد المستفيدين منها 40000 طالب وطالبة، وأيضًا مبادرة “التعليم حياة” التي استفاد منها 24000.

 

 

 

أهداف التنمية المستدامة 50 مليار جنيه الارتقاء بجودة حياة المواطنين 2000 مواطن التنمية الشاملة المستدامة

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