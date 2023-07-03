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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 21000 طن بضائع عامة وتصدير 20500 طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 115 شاحنة و 120 سيارة، وشملت حركة الواردات 300 طن بضائع، 95 شاحنة و 110 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 20700 طن بضائع، 20 شاحنة و 10 سيارات . 

حيث يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة AKTE - I فارغة لشحن فوسفات والعبارة القاهرة، بينما تغادر السفينة ROYAL - O  وعلي متنها 20500 طن فوسفات تصدير إلى الهند.

 كما شهد ميناء نويبع تداول 300 طن بضائع و 105 شاحنة، وشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة  بينما استقبل الميناء السفينة سينا ، كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة SEA WAVE1، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1580 راكب بموانيها .

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر العبارة القاهرة انتظام العمل بموانئ البحر الاحمر حركة الصادرات حركة الواردات حركة النقل موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا اليوم مواني البحر الاحمر

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