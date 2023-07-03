تداول 21000 طن بضائع عامة وتصدير 20500 طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 115 شاحنة و 120 سيارة، وشملت حركة الواردات 300 طن بضائع، 95 شاحنة و 110 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 20700 طن بضائع، 20 شاحنة و 10 سيارات .

حيث يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة AKTE - I فارغة لشحن فوسفات والعبارة القاهرة، بينما تغادر السفينة ROYAL - O وعلي متنها 20500 طن فوسفات تصدير إلى الهند.

كما شهد ميناء نويبع تداول 300 طن بضائع و 105 شاحنة، وشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة بينما استقبل الميناء السفينة سينا ، كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة SEA WAVE1، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1580 راكب بموانيها .