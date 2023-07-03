جسد شخصيته فى "الاختيار 2".. كيف عبر الفنان أحمد قنديل عن حبه لأسرة الشهيد إسلام مشهور؟

رحل عن عالمنا اليوم الفنان الشاب أحمد قنديل عن عمر ناهز 36 عاما، ومن المقرر تشييع جنازته بعد ظهر اليوم من مسجد الحصري إلى مقابر الأسرة بالحديدي العبور طريق بلبيس.

وعرف الفنان الراحل بشكل كبير للجمهور من خلال دور الشهيد إسلام مشهور في مسلسل «الاختيار 2» وأشادت به أسرة الشهيد الراحل ونشأت بينهما علاقة مميزة نرصدها خلال التقرير.

خلال مداخلة هاتفية بين أحمد قنديل والسيدة سوزان مشهور والدة الشهيد إسلام مشهور خلال برنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل، أظهر قنديل مدى حبه وتقديره لأسرة البطل الراحل، فكانت كلماته الرقيقة كالتالي: «منورة الدنيا يا ماما سوزان يا أعظم أم في الدنيا.. كنت حابب أقول إن دموعك غالية علينا ابنك بطل حمانا من كتير أوي أوي، ابنك بطل ضحى بحياته علشان نعيش في أمان.. كنت حابب أقول حاجة وحابب الناس كلها تعرف إن البيت اللي اتولد فيه الشهيد البطل إسلام مشهور أد إيه بيت عظيم ولما دخلت البيت ده عرفت السر ليه الناس كلها بتترحم عليه وبتدعيله.. البيت ده فيه سر عظيم ومحظوظ إن جسدت شخصية زي شخصية البطل إسلام مشهور».

وزار الراحل أحمد قنديل عقب نجاح مسلسل “الاختيار 2” منزل الشهيد إسلام مشهور بعد تجسيده دوره، واستقبلت قنديل أسرة الشهيد بترحاب شديد.

وعبرت والدة الشهيد سوزان عبدالحميد عن فرحتها بتجسيد شخصية ابنها في المسلسل، وهو ما أعطى الفرصة لمصر كلها لتترحم عليه وعلى زملائه من الشهداء ويتذكرونه بالدعاء.

وعلقت والدة الشهيد إسلام مشهور السيدة سوزان على عرض الحلقة 25 من الجزء الثاني من مسلسل الاختيار التي ضمت مأمورية الواحات عبر حسابها على “فيسبوك” قائلة: "أه يابني وضي العين والقلب المشهد كان صعب عليا أوي قلبي وجعني عليك بس سمعت كلامك رفعت راسي وأنا بقول الحمد لله إني ربيت راجل وأفتخر بيه عاش راجل ومات بطل وشهيد وعريس الجنة إسلام مشهور".