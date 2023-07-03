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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 40 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء في الغربية

دقيق
دقيق

نجحت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، في ضبط أصحاب 5 مخابز بلدية بزفتي وطنطا وكفر الزيات، استولوا على 40 جوال دقيق بلدى مدعم، بلغت إجمالي أوزانهم 2 طن دقيق بلدي مُدعم، وذلك للتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه حق وتوجيه الدعم لغير مستحقيه.

و تلقت مديرية التموين بالغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا يفيد بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية من ضبط أصحاب 5 مخابز بزفتي وطنطا وكفر الزيات، استولوا على 40 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، وذلك بغرض التصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتمكنت المديرية، بالتعاون مع إدارة تموين زفتي، في ضبط صاحب مخبز ببندر زفتي، استولى على 9  أجولة دقيق مدعم من الحصص المخصصة له، وآخر استولى علي 11 جوالا  من الحصص المخصصة له، بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وكذلك تمكنت إدارة تموين طنطا وإدارة تموين كفر الزيات، من ضبط صاحبي مخبز استوليا على 20 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له، بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وجرى تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شؤونها.

ضبط 40 جوال دقيق بلدى مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بالغربية أرباح غير مشروعة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالسوق السوداء تحقيق أرباح غير مشروعة ب تحرير محاضر ضبط صاحب مخبز تحقيق أرباح غير مشروعة مديريه التموين بالغربيه

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