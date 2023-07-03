المايسترو مصطفى حلمي ينتهي من التجهيزات النهائية لاحتفالية ذكرى 30 يونيو بالأوبرا (صور)

انتهى المايسترو الدكتور مصطفى حلمي من كافة التحضيرات والبروفات الخاصة بالاحتفالية الفنية الضخمة الخاصة بذكرى ثورة 30 يونيو، المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

وأجرى حلمي، عدة بروفات على مدار الأسبوع الماضي آخرهم بروفه چنرال تم إقامتها مساء أمس الأحد على خشبة المسرح الكبير لنجوم الموسيقى العربية، وبمشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر ومن إخراج مهدى السيد ويصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالى أحمد، لخروج الاحتفالية على أكمل وجه.

نقل الاحتفالية على قناة الحياة في إطار التعاون بين دار الأوبرا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويتم نقله على الهواء مباشرة عبر قناة الحياة الفضائية، لتعزيز الحماسة الوطنية فى نفوس المصريين وذلك فى إطار التعاون المشترك بين دار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى تحرص على خروج الفعاليات الضخمة للجمهور غير القادر على حضورها داخل دار الأوبرا المصرية من أجل إمتاع المشاهدين والارتقاء بمستوى الذوق العام.

منها "بهية" و"بالأحضان".. برنامج احتفالية الموسيقى العربية بذكرى 30 يونيو

وفى سياق متصل قام المايسترو مصطفى حلمى، بالتحضير لبرنامج فني مميز لتقديمه للجمهور خلال الحفل يضم مجموعة من أهم وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية الرومانسية والوطنية منها موسيقى الضوء الشارد، طير بينا ياقلبى، لولا الملامة، حبايب مصر، مشربتش من نيلها، بلدى، طوبة فوق طوبة، تسلم ايدينك، يا مصر يا ام الامم ، ع الدوار، بهية، اوبريت الحدود، اوبريت لو كنا بنحبها، بالاحضان، وغيرها يؤديها كلا من نجوم الأوبرا أميرة احمد ، محمد حسن ، حنان عصام ، ياسر سليمان، اية عبد الله، اشرف وليد، امنية بكر ، كنزى، فرح الموجى، مؤمن خليل، أحمد سعيد، أحمد عفت وإيمان عبد الغنى.