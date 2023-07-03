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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"أحلى ذكرى في حياتي".. نقيب الصيادين يكشف تفاصيل احتفال صيادي البرلس ببيان 3 يوليو

جريدة الدستور

كشف محمد الشرابي، نقيب الصيادين بالبرلس، لإذاعة بيان 3 يوليو، قائلاً: "أحلى ذكرى في حياتي كصياد في البرلس بصفة خاصة وصياد في مصر بصفة عامة". 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم، أن 3 يوليو يعتبر اليوم الأفضل في حياته، ولا ينساه المصريين عندما أصدر البيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت، لإزاحة الغمة عن الأمة، فهذا اليوم من أسعد أيام المصريين. 

وأضاف أنهم انتظروا في المقاهي وعند صدور بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتشرت الفرحة في أرجاء البرلس، وخرج الرجال والنساء عن بكرة أبيها للاحتفال بهذا اليوم وبناءً على رغبة أهالي المدينة، تقدموا لعمل مسيرة تأييد للرئيس السيسي وتمت الموافقة عليها، وكانت هذه المسيرة لم تحدث حتى الآن مما أدى إلى إشادة الإعلام العربي والغربي بها.

وتحدث عن أجواء هذا اليوم في الاحتفال، قال: "بالفعل كان هناك بعض الصيادين في رحلة صيد عندما علموا بإزاحة هذه الغمة قاموا بتوزيع الأسماك علي الأهالي والمارين على الطريق الدولي على بالمجان”، مختتما أن مدينة البرلس ضربت أروع الأمثلة في حب الوطن فيما قدمته وفعلته في هذا اليوم الذي قام فيها الرئيس السيسي إزاحة الغمة".

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