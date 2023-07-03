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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ: بيان 3 يوليو كان شهادة ميلاد نجاة الوطن من أيدى الإخوان

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن ذكرى إلقاء بيان الثالث من يوليو، ستظل علامة فارقة سجلت شهادة ميلاد جديدة للدولة المصرية في لحظة هامة تصدى فيها الشعب المصري بتلاحمه مع القوات المسلحة المصرية، والقوى الوطنية ورموز الدولة الشرفاء، لجماعة الإخوان الإرهابية وخطط الشر التي كانت تدبرها للوقوع بمصر في أفخاخ الظلام الدامس.

ولفت الجندي في بيان له، إلى أن الجيش المصري لن ولم يتردد لحظة واحدة على مر العصور في تلبية كلمة شعبه، ولن ينحاز لأي حاكم أو لأي مؤسسة غير شعبه، فكان على قدر المسئولية الوطنية الكاملة في حماية الوطن ومقدرات شعبه رغم التبعات التي كان يعلمها عقب إلقاء بيان الثالث من يوليو، ولكن الجيش المصري لا يخشى أحدا وتصدى بحسم وقوة للمخططات الإرهابية ودافع عن بلاده واستقرارها.

وأكد أن الشعب المصري لم يقف مكتوفي الأيدي أمام المهازل والكوارث التي ارتكبتها قيادات الإخوان على مدار عامهم المشئوم سواء تراجع المؤشرات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية في مصر، وتدهور كبير في كافة المجالات، بل صمد إلى أن نزل للميادين مطالبا برحيل تلك الجماعة، لا يخشى التهديدات الغاشمة، بل وضع بلاده نصب أعينه.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح بإرادة شعبه الانتقال بالدولة المصرية من طريق الهلاك والدمار إلى طريق البناء والتنمية والتعمير، وإصلاح ما تم افساده وتلقين تلك الجماعات درساً قاسياً أمام العالم بعدم الإقتراب أو المساس من الشعب المصري وهو يمتلك جيشا قويا يحوي أُسودا شجعان لبوا نداء وطنهم بوطنية خالصة.

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