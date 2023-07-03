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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النصر السعودى يحسم صفقة بروزوفيتش ويقترب من ضم فوفانا

بروزوفيتش وفوفانا
بروزوفيتش وفوفانا

بات نادي النصر السعودي قريبًا من حسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر السعودى يقترب من ضم بروزوفيتش وفوفانا فى الصيف

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادي النصر بات قريبًا للغاية من الإعلان عن صفقة ضم النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، مقابل مقابل 17.5 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة السعودية، بأن نادي النصر وقّع على عقد صفقة مارسيلو بروزوفيتش، وفي انتظار توقيع إدارة نادي إنتر ميلان على العقود، من أجل إعلان الانتقال بشكل رسمي.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن إدارة النصر السعودي تمكنت من تخفيض قيمة الصفقة التي كانت تبلغ قيمتها 23 مليون يورو، إلى 17.5 مليون يورو.

تقرير صحيفة "الرياضية" عن صفقات النصر السعودى الجديدة

 

وأضافت الصحيفة أن نادي النصر بات قريبًا أيضًا من حسم صفقة الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط لانس الفرنسي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن مسئولي النصر يواصلون مفاوضاتهم مع نادي لانس، من أجل الحصول على خدمات فوفانا، إذ وصل الاتفاق إلى شراء عقد اللاعب مقابل 21 مليون يورو، بعد أن كان 30 مليون يورو.

ولكن إدارة النصر تواصل محاولاتها لتخفيض قيمة صفقة سيكو فوفانا أيضًا إلى 15 مليون يورو.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، وترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم الأوروبيين. 

النصر السعودي بروزوفيتش فوفانا الميركاتو الصيفي مارسيلو بروزوفيتش سيكو فوفانا

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