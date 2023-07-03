تجديد حبس جزار المونوريل و3 من معاونيه 15 يومًا

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم، بتجديد حبس جزار المونوريل و3 من معاونيه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد تداول فيديو يظهر من خلاله جزار يعلق اللحوم على عمود المونوريل، وهو القطار الطائر القادم من أكتوبر إلى العاصمة الإدارية.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، التى انتقلت إلى مكان الحادث وعاينت التلفيات الموجودة في عمود المونوريل، عن أن جزار مدينة نصر، الشهير بجزار المونوريل، تسبب في إحداث ثقب في العمود وعلق فيه اللحوم وقت سلخها بحكم أنه يمتلك محل جزارة في الجهة المقابلة.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن جزار المونوريل استعان بجزارين اثنين جائلين وسيدة من أجل معاونته في ذبح وتقطيع لحوم الأضاحي، خلال موسم عيد الأضحى، واستغل امتلاكه محل جزارة في ذات المنطقة، وأحدث حفرة في عمود المونوريل واستخدمه في تعليق لحوم الأضاحي بعد ذبحها بواسطة جنش حديدي حتى يتمكن من سلخها وتقطيعها.