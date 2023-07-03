"تموين الدقهلية": تحرير 109 محاضر لمخابز فى ميت غمر

حررت مديرية التموين بالدقهلية، 109 محاضر من المخالفات المتنوعة، خلال حملة مكبرة شنتها على المخابز بمركز ومدينة ميت غمر، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح السيد دايرة، المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، في بيان، اليوم الإثنين، أن المخالفات شملت 50 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و32 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و16 محضر تصرف في إجمالي 81 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلوجراما، بالإضافة إلى محضر لتجميع 165 بطاقة تموينية ذكية، ورفع الأمر للنيابة العامة، حيث تم التحفظ على البطاقات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأكد المشرف العام على مواصلة المديرية حملاتها التموينية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، موجهًا بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديريات، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وكان السيد محمد دايرة، المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية، قد قاد حملة تفتيشية على المخابز بنطاق مركز ومدينة ميت غمر، للتأكد من مدى مطابقة الخبز للمواصفات والأوزان القانونية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



جاء ذلك بحضور علي حسن، وكيل المديرية، ومحمد زغلول، مدير الرقابة التموينية، ومصطفى عوض، رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، ومحمد صالح، وسامب إبراهيم، وإيهاب رجب، ومجدي حمودة، من مأموري الضبط القضائي بالمديرية.



وأسفرت الحملة عن تحرير 32 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 8:19 جراما، و15 محضر تصرف في إجمالي 76 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جراما، و50 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضرين انتهاء من الإنتاج، و3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحضربن عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر تجميع 165 بطاقة تموينية ذكية، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.



كما تم تحرير محضر بيع أزيد من السعر الرسمي، ومحضر تجميع 5 شكائر دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جراما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.