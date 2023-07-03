اليوم.. "مصر للطيران" تسير 14 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

تسير شركة مصر للطيران، اليوم، 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 9 رحلات من جدة و5 رحلات من المدينة لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية وبعثة وزارة التضامن وبعثة وزارة الشباب والرياضة وقرعة مجلس النواب وقرعة الجيزة وتضامن الدقهلية والترانزيت وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

على الجانب الآخر استعد ميناء القاهرة الجوي برئاسة مجدي إسحاق، رئيس الشركة لاستقبال الحجاج المصريين بغرفة عمليات خاصة تعمل على مدار ٢٤ ساعة حتى الانتهاء من وصول كل الحجاج إلى أرض الوطن.

وقالت مصادر مطلعة بميناء القاهرة الدولي، إنه تم إعلان حالة الطوارئ لاستقبال الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة من خلال فرق مختصة من العلاقات العامة بميناء القاهرة الجوي تم توزيعها على صالة السفر والصالة الموسمية المخصصة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بهدف تسهيل الإجراءات المتبعة لاستقبال الحجاج المصريين وكذلك حجاج فلسطين ومالي، بالإضافة لفرق خاصة للتعامل مع كبار السن والمسنين من الحجاج.