"الصحة" تكشف المحافظات الأعلى ترددًا على حملة "100 يوم صحة"

كشفت وزارة الصحة والسكان عن المحافظات الأعلى ترددًا على حملة "100 يوم صحة"، حيث جاءت الشرقية فى المركز الأول من حيث تردد وإقبال المواطنين لتلقى الخدمات المقدمة ضمن الحملة، وذلك بإجمالى 10 آلاف و473 خدمة طبية، ثم جاءت المنوفية في المركز الثاني بإجمالي 9 آلاف و608 خدمات طبية، وذلك من إجمالي 71 ألفًا و252 خدمة طبية مقدمة ضمن الحملة على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم، إن حملة "100 يوم صحة" تغطي أكثر من تخصص طبي بهدف الاطمئنان على صحة المواطنين، لافتة إلى أن الخدمات الطبية المقدمة تتضمن فحص المقبلين على الزواج، والكشف عن سرطان الثدى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (البروستاتا- القولون- الرئة- عنق الرحم)، العناية بصحة الأم والجنين.

وأشارت إلى أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية أمس بلغ 4749 مواطنًا، وتم صرف العلاج لـ4255 مواطنًا، وقدمت القوافل خدمات أشعة سونار لـ19 مواطنًا، وخدمات التحاليل المعملية لـ187 حالة، فيما تم تحويل 40 مواطنًا للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وبدوره أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن عدد القوافل المتمركزة في جميع محافظات الجمهورية ضمن حملة «100 يوم صحة» بلغت 62 قافلة، لتغطي أماكن تجمعات المواطنين في الميادين والطرق والشوارع الرئيسية الأكثر ازدحامًا إلى جانب المدن الساحلية والشواطئ.

وأضاف أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ33 ألفًا و694 مواطنًا من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقى خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.