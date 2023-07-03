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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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10 سنوات على 30 يونيو.. "إكسترا نيوز" تستعرض نجاح الدولة فى النهوض بالمستشفيات الجامعية

30 يونيو
30 يونيو

في إطار الاحتفال بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا بعنوان "10 سنوات من تطوير المستشفيات".

واستعرض التقرير، الطفرة التي حدثت في تطوير المستشفيات والمنشآت الطبية في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأضاف أنه تم تنفيذ 1139 مشروعًا لإنشاء وتطوير المنشآت الطبية، فضلًا عن إنشاء ورفع كفاءة المستشفيات بتكلفة 6.27 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم رفع عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية إلى 5421، ورفع عدد مراكز الغسيل الكلوي إلى 753، وارتفع عدد المستشفيات الجامعية إلى 120 مقارنة بـ88 مستشفى عام 2014، بزيادة قدرها "32" مستشفى، وذلك بتكلفة 19.5 مليار جنيه.

وأكد أنه تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة بنسبة 30.4%.

10 سنوات على 30 يونيو 7 مليار جنيه الرعاية الأولية المخصصات المستشفيات الجامعية

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