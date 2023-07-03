جولة امتدت 10 ساعات.. محافظ الغربية يرفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة ليلية مفاجئة امتدت حتى صباح اليوم بشوارع مدينة طنطا، تم خلالها رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، وإغلاق الورش والمحال المخالفة مواعيد الغلق الواردة في قرار اللواء وزير التنمية المحلية.

وفي ذات السياق وجه المحافظ بغلق الكافيهات لتعديها على الطريق العام وتعطيل الحركة المرورية، كما وجه إدارة المرور بالتعامل مع السيارات المخالفة لقواعد وتعليمات المرور من السير عكس الاتجاه والسير دون لوحات معدنية، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الحملات التفتيشية اليومية لضبط الشارع والتعامل الفوري مع المخالفين، حيث حررت الوحدات المحلية 140 محضرا ومخالفة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وإشغال الطريق وعدم النظافة.

شملت الجولة تفقد شوارع سكة المحلة، الجلاء، الجانبية، السيد البدوي، شارع المديرية، سعد الدين، قطيني، شارع الحلو، حسن رضوان والبحر.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا.