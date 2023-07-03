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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية تعلن الانعقاد الدائم لمتابعة العدوان الإسرائيلي على جنين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان الإسرائيلي  على جنين. 

ودعت الغرفة المشتركة، في بيان، صباح اليوم، كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها للتكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد، مؤكدة أن استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة.

وقالت الغرفة المشتركة إن "شهداء مخيم جنين الصامد الأبي، يسطرون ملحمة جديدة من البطولة والفداء أمام غطرسة الاحتلال البغيض الذي بدأ عدوانه على المخيم تحت جنح الظلام فجر اليوم، طامعًا في كسر شوكة جنين البطولة وواهمًا بقدرته على استئصال ثورة ومقاومة أهلنا في جنين وفي الضفة المحتلة. 

كما دعت الغرفة أبناء الشعب الفلسطيني في كل المدن والقرى والمخيمات، لاسيما حول جنين لتفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة جنين وتلقين العدو دروسًا قاسية ردًا على عدوانه، مطالبة المقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان حال قرر الاحتلال مواصلة جريمته والتمادي في عدوانه.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة . 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد الشاب سميح فراس أبو الوفا وشابين آخرين لم تعرف هويتهما بعد، وإصابة 27 آخرين، بينهم 7 بحالة الخطر.

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