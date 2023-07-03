التحريات: تسريب غاز وراء حريق شقة سكنية وتفحم محتوياتها بالعمرانية

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث الجيزة أن تسريب غاز وراء حريق شقة سكنية وتفحم محتوياتها بمنطقة العمرانية.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع ترعة الزمر بمنطقة العمرانية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وبإخطار اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، أمر بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.