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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات: تسريب غاز وراء حريق شقة سكنية وتفحم محتوياتها بالعمرانية

حريق
حريق

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث الجيزة أن تسريب غاز وراء حريق شقة سكنية وتفحم محتوياتها بمنطقة العمرانية.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع ترعة الزمر بمنطقة العمرانية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وبإخطار اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، أمر بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

3 سيارات 100 جنيه 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق اتخاذ الإجراءات احال إخطار إجراءات القانونية أجر

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