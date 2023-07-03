تفاصيل فعاليات اليوم الثانى من ملتقى المدارس الكاثوليكية

استأنف البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر، فعاليات اليوم الثاني من ملتقى المدارس الكاثوليكية، في نسخته الأولى، وذلك ببيت الوادي، بوادي النطرون.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، تلاها محاضرة، ألقاها نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بعنوان "الخصائص المميزة للمدارس الكاثوليكية"، حيث طرح نيافته عده أسئلة للمناقشة

منها:

ما هي المدارس الكاثوليكية حسب التعليم الكنسي؟

ما هي التحديات، التي تواجه الكنيسة الكاثوليكية، وما هي المقترحات للتعليم والتربية في المدارس الكاثوليكية؟

وأوضح الأنبا باخوم أن الوالدين هما المربيان الأساسيان لأبنائهم، قائلًا: أن في المدارس الكاثوليكية نحن نعلن حضور الله، من خلال المبادئ الحياتية".

تلا ذلك، اللقاء الثاني، بمشاركة الأستاذ الدكتور عبد المسيح سمعان حول "الاتجاهات والمفاهيم العالمية الحالية للتعليم والتعلم".

واختتم اليوم بحلقة نقاش مع صبحي شفيق، رئيس مجلس إدارة الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمصر حول "التحديات والمقترحات التي تواجه الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمصر".

وكان قد افتتح البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، المؤتمر الإيبارشي الرابع، الذي ينظمه مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، وذلك ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

وترأس البطريرك صلاة القداس الإلهي، بمشاركة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، وبعض الآباء الكهنة، بالإضافة إلى أبناء مختلف كنائس الإيبارشية.

وفي كلمة العظة، تحدث الأب البطريرك حول "الكنيسة كبنيان"، مؤكدًا أهمية التعليم المسيحي في حياتنا، ثم تأمل غبطته في بعض المحطات من إنجيل اليوم.

وعقب الذبيحة الإلهية، تم الاحتفال بالذكرى الثلاثين للسيامة الكهنوتية للأب يونان شحاتة، كما حرص بطريرك الأقباط الكاثوليك، على قضاء وقت حر مع أبناء كنائس الإيبارشية، من خلال التقاط الصور التذكارية معهم.

الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر الإيبارشي الرابع، يأتي تحت شعار "كينونيا"، انطلاقًا من الآية القائلة "نحن عاملون معًا في عمل الله"، وذلك في الفترة من السابع والعشرين، وحتى الثلاثين من الشهر الجاري.