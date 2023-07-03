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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1920 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

مواد مخدرة
مواد مخدرة

شنت مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ حملات أمنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بتوجيهات من المحافظ جمال نور الدين، ومدير الأمن اللواء خالد عبد السلام؛ مما أسفر عن ضبط 6 أسلحة نارية، و2 كيلو جرام مواد مخدرة متنوعة (حشيش وبانجو)، و250 جرام هيروين، إضافة إلى ضبط 15 سلاحًا أبيضًا، بحوزة عاطلين، بعدد من مراكز المحافظة.

كما شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة، بقيادة مدير إدارة المرور العميد سامح العزب، لضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة؛ مما أسفر عن ضبط 1920 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفر الشيخ وسيدي سالم والحامول وبلطيم ودسوق وقلين وفوه.

وفي سياق منفصل، تمكنت الحملات بمجلسي مدينتي كفر الشيخ والحامول من إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لمجابهة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تجرى المتابعة المستمرة على مدار اليوم لمواجهة أي تعديات ومخالفات، بناءً على توجيهات المحافظ جمال نور الدين باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة ومنع جميع أنواع التعديات والمخالفات، والتعامل الفوري معها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة.

مديرية الامن محافظة كفر الشيخ حملات أمنية أسلحة نارية مواد مخدرة عاطلين

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