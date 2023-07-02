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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يستقر على تعيين طاقم تحكيم مصري لمباراة القمة.. و"معروف" الأقوى

محمد معروف
محمد معروف

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على تعيين طاقم مصري لإدارة مباراة الأهلى والزمالك المقرر لها يوم 13 يوليو المقبل ضمن مباريات الدوري.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة لـ الدستور، أن هناك اتفاق مسبق بين بيريرا رئيس لجنة الحكام و مجلس الجبلاية على الاستعانة بحكام مصريين فى كل المباريات المحلية بما فيهم مباريات القمة.

وواصل، أن هناك عدد من الحكام المرشحين لادارة هذه المباراة  يعد الحكم محمد معروف هو الأقوى لإدارة هذا اللقاء بالإضافة إلى محمود البنا ومحمد عادل وأحمد الغندور.

وكان اتحاد الكرة قد استعان بحكام مصريين فى اخر مباراة اقيمت بين الأهلى والزمالك في الدوري.

من ناحية أخرى استقرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، على إيقاف نبيل دونجا لاعب الزمالك مع تغريمه ماليا بسبب الاحتفال الذى قام به دونجا مع زميله أحمد سيد زيزو بطريقة خادشة للحياء.

وقامت لجنة الانضباط بتسليم العقوبة لاتحاد الكرة، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأهلى والزمالك فى الدورى الحكم محمد معروف انضباط بيريرا تحكيم رئيس لجنة الحكام طاقم تحكيم مصري

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