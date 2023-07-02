الإسكندرية "كاملة العدد" في موسم العيد: الشواطئ تسجل نسب إشغال 100%

شهدت مدينة الإسكندرية خلال أيام إجازة عيد الأضحى، زحامًا شديدًا بالشوارع الرئيسية خاصة كورنيش الإسكندرية وشواطئ عروس البحر التي استقبلت المصطافين بأعداد كبيرة خلال أيام العطلة.

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لكورنيش شرق الإسكندرية الذي شهد زحامًا شديدًا بالشواطئ والمرور بسبب اعداد المصطافين التي استقبلتها المدينة خلال أيام العيد.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن شواطئ الإسكندرية، استقبلت خلال أيام عيد الأضحى إقبالا كثيفًا حيث سجلت العديد من الشواطئ بالقطاع الشرقي نسبة إشغال 100% بداية من الصباح، وتراوحت نسب اقبال باقى شواطئ القطاع الشرقى ما بين 75-90% بينما سجلت شواطئ القطاع الغربي والعجمي نسب إشغال تراوحت ما بين 40% الى 80%.

انتشر مفتشو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على شواطئ الإسكندرية لإحكام السيطرة والرقابة على الشواطئ خلال أيام إجازة العيد ومتابعة الإلتزام بالضوابط في ظل الأعداد الكبيرة من الزائرين والمصطافين التي استقبلتهم عروس المتوسط.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، د.محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالمتابعة المستمرة والمرور على الشواطئ سواء القطاع الشرقي أو الغربي، للإطمئنان على حسن التعامل والنظافة وتواجد الغطاسين والخدمات اللازمة لأهالي المحافظة وزوار الشواطئ، خاصة مع الإقبال الكبير على شواطئ.

كلف الشريف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاستعداد الجيد لإستقبال المصطافين خلال موسم الأعياد وموسم الصيف، حيث تمت صيانة معدات الشواطئ من شماسى وكراسى، ورفع كفاءة دورات المياه وغرف تغيير الملابس، وتحسين واستكمال مستوى المشايات بالشواطئ للتسهيل على ذوى الهمم وكبار السن للوصول إلى مياه البحر كما تم التأكيد على دخول ذوى الهمم مجانا كافة الشواطئ.

من جانبه أكد عبد الرازق أنه حالة حدوث أي مخالفة على الشواطئ، فإن منظومة الشكاوى على استعداد تام لاستقبال الشكاوى والاستفسارات والعمل على حلها بأسرع وقت. لافتاً إلى أن أرقام شكاوى شواطئ القطاع الشرقى هي (1270746490 _01289252668 _01119555946_01501267888)، أما أرقام شكاوى شواطئ القطاع الغربي والعجمي هي (01222265034_01202956224 _01225267276_ 01220030102).

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