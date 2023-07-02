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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الرياضة": 12 مليون مشارك في احتفالات 30 يونيو بمراكز الشباب

احتفالات وزارة الشباب
احتفالات وزارة الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عدد المستفيدين من مبادرة العيد أحلى واحتفالات 30 يونيو بمراكز الشباب وتقديم الخدمات لملايين الشباب والنشء ولجميع أفراد الأسر المصرية بالمحافظات، وكذلك ساحات الصلاة لأداء شعائر عيد الأضحى بمراكز الشباب.

وصل عدد المستفيدين من مبادرة العيد أحلي والفعاليات الخاصة باحتفالات 30 يونيو بمراكز الشباب، قرابة 12 مليون مستفيد، في كافة المحافظات، من خلال المبادرات والفعاليات والاحتفالات التي نفذتها الوزارة بمختلف القرى والمدن.

وأشاد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي بنجاح مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب في تقديم الخدمات لملايين الشباب والنشء ورواد المراكز، بمختلف محافظات الجمهورية وإتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان، خاصة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على إتاحة الأنشطة والمشروعات والبرامج لجميع أفراد الأسرة المصرية واستغلال امكانات مراكز الشباب فى تيسير خدمات متنوعة للأسر المصرية فى مختلف المجالات الشبابية والرياضية والترفيهية والصحية والتعليمية والاجتماعية والتنموية بوجه عام.

أشار د.أشرف صبحي إلى تعاظم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية لجميع الشباب والنشء من مختلف المحافظات، وفقًا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى لاستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.

وساهمت وزارة الرياضة خلال إجازة عيد الأضحى واحتفالات ذكرى 30 يونيو بتقديم العديد من البرامج والفعاليات الجاذبة للنشء والشباب ولجميع أفراد الأسرة المصرية.

ونجح وزير الشباب في مبادرة العيد أحلي واحتفالات 30 يونيو  بمراكز الشباب، وتأكيد علي الدور المجتمعي لهذه المراكز.

أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي الشباب والرياضة مبادرة العيد أحلي عيد الأضحى

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