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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني مهنئًا بـ3 يوليو: ذكرى خارطة طريق رسمت مستقبل مصر

أحمد محسن
أحمد محسن

هنأ أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي والقوات المسلحة بمناسبة مرور 10 سنوات على ذكرى 3 يوليو 2013، وهو يوم إعلان خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو والهتاف في الشوارع من خلال الملايين بسقوط دولة الإخوان وإنهاء مشروعهم الفوضوي.

وأكد محسن، في تصريح اليوم، أن 3 يوليو 2013 سيظل يوما مجيدا من أيام الوطنية المصرية ووقفة القوات المسلحة بجانب الوطن لتحافظ على وحدته وتماسكه.

وأوضح نائب الشيوخ أن انحياز القوات المسلحة للشعب جاء كتعبير أصيل على وقفاتها معه طوال التاريخ وضد أي ظرف لا يناسب رغباته وهويته، وضد كل ظلم.

وقال محسن: "3 يوليو هو العيد الحقيقي لثورة 30 يونيو لأنه من حقق أهدافها ووضع تصورات ورؤى الشعب موضع التحقيق عبر خارطة طريق واضحة المعالم.

وأكد نائب الصعيد أن كل ما تحقق في الوطن من إنجازات ومشروعات وطرق وكباري وبنية تحتية ومستقبل مصر الزراعي والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة وغيرها، نتاج ثورة 30 يونيو ولخارطة طريق 3 يوليو.

وقال محسن: "الدولة المصرية سلكت على مدار الـ10 سنوات الماضية طريقًا شاقًا وطموحا من أجل صياغة مستقبل يليق بالشعب المصري وينطلق نحو مسيرة البناء والتنمية المستدامة، التي طالت جميع مناحي الحياة، بإرادة قوية، وعزيمة لا تلين بقيادة الرئيس السيسي.

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