غدًا.. "الحياة" تنقل احتفالية نجوم الموسيقى العربية والمواهب من الأوبرا

تذاع، غدًا الإثنين، على قناة الحياة، الاحتفالية الفنية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ويقدمها نجوم الموسيقي العربية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي، بمشاركة أطفال وشباب مركز تنمية المواهب.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالية فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتحيي الاحتفالية التى تختتم الموسم الفني للأوبرا لعام 2022 2023، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، بمشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر ومن إخراج مهدى السيد على خشبة المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أهم وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية الرومانسية والوطنية ويصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالى أحمد، منها موسيقى الضوء الشارد، طير بينا يا قلبى، حبايب مصر، مشربتش من نيلها، بلدى، طوبة فوق طوبة، تسلم ايدينك، يا مصر يا أم الأمم، ع الدوار، بهية، أوبريت الحدود، أوبريت لو كنا بنحبها، بالأحضان، لولا الملامة وغيرها.

أداء كل من أميرة أحمد، محمد حسن، حنان عصام، ياسر سليمان، آية عبدالله، أشرف وليد، أمنية بكر، كنزى، فرح الموجى، مؤمن خليل، أحمد سعيد، أحمد عفت وإيمان عبدالغنى.

جدير بالذكر أن الأوبرا المصرية قدمت فى موسمها 2022- 2023 فعاليات فنية وثقافية متنوعة وصل عددها إلى 940، حضرها أكثر من مليون مشاهد وهدفت إلى دعم وتعزيز التراث ونشر ألوان الإبداع الجاد ورعاية الموهوبين والنابغين، إلى جانب مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية.