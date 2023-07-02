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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة البنك الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الكأس

البنك الأهلي
البنك الأهلي

اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر والمقرر لها غدًا الإثنين، ويستضيفها استاد القاهرة الدولى في تمام الثامنة والنصف مساءً.

وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمي: محمد أبوجبل - أحمد صبحي

خط الدفاع: أمير مدحت - سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - محمد بسيوني -عاصم صلاح - إسحاقو يعقوبو - أسامة إبراهيم - أحمد ياسين

خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد  - فراس بن عايفية - حمدي علاء - أحمد سعيد - موسى دياوارا - إسلام جابر 

خط الهجوم: محمود قاعود - باسم مرسي - كريم بامبو.

محمود قاعود باسم مرسي كريم بامبو البنك الأهلي بيراميدز في الكأس الاهلى بنادي البنك الأهلي

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