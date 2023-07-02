"الزراعة": إزالة أكثر من 92% من إجمالي التعديات على الأراضي خلال إجازة عيد الأضحى

أكد الدكتور أحمد ياسين رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حالات التعدي على الأراضي الزراعية بلغت 388 حالة تعد في جميع المحافظات خلال اجازة عيد الأضحى المبارك وتم إزالة 355 حالة ومتبقي 35 حالة تعدٍ من إجمالي التعديات بنسبة تتخطى 92%، وجار استكمال باقي التعديات بعد الاستعانة بالأجهزة الأمنية.

وقال ياسين في تصريحات لـ الدستور، أن أكثر المحافظات تعديات هي محافظة المنيا حيث بلغت 104 حالة تعد تم إزالتها تليها محافظة بني سويف، وتم إزالتها بالكامل، وأصبحت صفر تعديات، ثم محافظة القليوبية وتم إزالتها بالكامل ثم محافظة الفيوم والغربية وتم إزالتها، ثم محافظة أسيوط، وتم إزالتها والإسماعيلية تعدي وتم إزالتها، ثم الأقصر وتم إزالتها، والمنوفية وكذلك المنوفية والقليوبية ومحافظة قنا والشرقية والقاهرة ومحافظة الجيزة، وكذا الدقهلية صفر تعديات.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى أن جميع حالات التعدي تم إزالتها عدا 35 في محافظة كفر الشيخ وبعض المحافظات لم يتم إزالتها لاعتراض عمليات الإزالة نتيجة انشغال الأجهزة الأمنية، لافتا إلى أن هناك انخفاض في التعديات هذا العام عن العام الماضي نتيجة التشديد من جانب الوزارة والمرور على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى.

وأشار ياسين إلى أن الإدارة تتابع التعديات على الاراضي الزراعية، مستغلين التغيرات المكانية بالاقمار الصناعية والقرار الوزاري رقم 533 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا لإزالة الفورية في المهد، وغرفة عمليات مشكلة من مديريات الزراعة في المحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بعمل لجان مشتركة خلال أيام عيد الأضحى من أول رئيس الإدارة المركزية ومهندسين الحماية منتشرين بالمحافظات.

وقال "ياسين" إن الوزارة بالتنسيق مع التنمية المحلية ووزارة الداخلية تقوم بإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية في المهد وتحديد العقوبة من سنة إلى سنتين حبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه طبقا للقانون 164 لسنة 2022، وكذلك القوية تطال المقاول أو المهندس المختص من سنة إلى سنتين حبس و5 ملايين جنيه غرامة مالية وشطب المقاول أو المهندس من السجلات، ومصادرة المعدات في البناء وكذلك مواد البناء.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أنه بالنسبة للراغبين في الحصول على تراخيص بناء التقدم بطلبات لحماية الأراضي التابعة للمديريات الزراعية في المحافظات للحصول على التراخيص بشكل رسمي ويسكنهم على أساسها البناء دون مخالفات طبقا لوضع الأراضي من الحيز العمراني في المنطقة التابع لها قطعة الأرض.