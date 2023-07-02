"كهربا" يقود هجوم الأهلى أمام فيوتشر فى الدورى

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري، فتُقام في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد “الأهلي وي السلام”.

وتُنقل مباراة الأهلي وفيوتشر، تليفزيونيًا، على قناة ON TIME SPORTS 1.

تشكيل الأهلي لمواجهة فيوتشر في الدوري

تشكيل الأهلي لمواجهة فيوتشر، جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول– محمد عبدالمنعم– ياسر إبراهيم– محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية– أليو ديانج– أحمد قندوسي

خط الهجوم: حسين الشحات– بيرسي تاو– محمود عبدالمنعم كهربا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام فيوتشر كل من:

علي لطفي وخالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.