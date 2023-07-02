ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كهربا" يقود هجوم الأهلى أمام فيوتشر فى الدورى

الأهلي
الأهلي

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري، فتُقام في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد “الأهلي وي السلام”.

وتُنقل مباراة الأهلي وفيوتشر، تليفزيونيًا، على قناة ON TIME SPORTS 1.

تشكيل الأهلي لمواجهة فيوتشر في الدوري

تشكيل الأهلي لمواجهة فيوتشر، جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول– محمد عبدالمنعم– ياسر إبراهيم– محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية– أليو ديانج– أحمد قندوسي

خط الهجوم: حسين الشحات– بيرسي تاو– محمود عبدالمنعم كهربا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام فيوتشر كل من:

علي لطفي وخالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

تشكيل الأهلى الاهلى فيوتشر الدوري كهربا

الأكثر قراءة

إصابة شريف مدكور بفيروس كورونا بعد عودته من الحج

تركا رضيعًا.. تفاصيل وفاة زوجين انهار بهما المنزل في المنوفية

تقرير دولي: 73 مليون شخص في إفريقيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي

خالد محجوب: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب قضية اقتحام السجون مفادها «خلى بالك من ولادك»

انخفاض أسعار الذهب اليوم فى التعاملات المسائية

هرب من الحر فمات غريقًا.. انتشال جثة طالب من "نيل قوص" بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب