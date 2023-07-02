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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الرجولة مسؤولية والتزام".. مؤتمر لجنة الأسرة بالمجمع المقدس

المجمع المقدس
المجمع المقدس

أقامت لجنة "خدمة الأسرة رجال" المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس، المؤتمر الأول للآباء كهنة إيبارشيات الوجه القبلي وخُدام الأسرة بها، تحت عنوان "الرجولة مسؤولية والتزام"، في دير السيدة العذراء بجبل أسيوط "درنكة"، بحضور الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا بجبل أبنوب ومقرر اللجنة الفرعية بالمجمع المقدس. 

حاضر في المؤتمر إلى جانب الأنبا بيسنتي، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، وكذلك الأب القمص مكسيموس القمص شاروبيم كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين بقرية حاجر القنان بأسوان.

وناقش المؤتمر الذي ترأسه الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا بجبل أبنوب ومقرر اللجنة الفرعية بالمجمع المقدس عددًا من الموضوعات، هى:
١- مفهوم الرئاسة والخضوع.
٢- روشتة السعادة الزوجية. 
٣- سر الزيجة.
٤- ثوابت ومبادئ فى العلاقة بين الرجل والمرأة.
كما تضمن مجموعات عمل حول موضوع بعنوان "علموا أولادكم"، وشارك في المؤتمر ١٢٥ من الآباء الكهنة والخدام.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر لإيبارشيات الوجه البحري والإسكندرية خلال الفترة القادمة.

حفل نهاية العام الدراسي بـ"مركز البابا أثناسيوس الرسولي لدراسة الكتاب المقدس" بأبو قرقاص

ونظمت إيبارشية أبو قرقاص، حفلًا بمناسبة نهاية العام الدراسي بـ "مركز البابا أثناسيوس الرسولي لدراسة الكتاب المقدس" التابع للإيبارشية، في كنيسة الشهيد مار مينا بمدينة الفكرية، بحضور الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية. 

وألقى كلمة بعنوان "كَيْفَ تَقْرَأُ؟" وسلّم شهادات التقدير على ٣٣ من أبناء الإيبارشية مِمَن أنهوا دراستهم في دورة "بانوراما كنائس سفر الرؤيا"، كما وزّع الهدايا التذكارية على عدد من الآباء الكهنة والمدرسين بالمركز.

أسقف أبنوب والفتح الانبا فيلوباتي الانبا فيلوباتير اسقف ابو قرقاص الانبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح الأنبا ثاؤفيلس الانبا بيسنتي الانبا أنيانوس الأنبا أنيانوس أ الأنبا فيلوباتير

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