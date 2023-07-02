ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ذكرى 3 يوليو.. الإخوان فى 28 يونيو من رابعة: اضربهم بيدٍ من حديد يا ولى أمرنا

رابعة
رابعة

 

فى ميدان رابعة صباح ٢٨ يونيو ٢٠١٣ احتشد الآلاف من الإخوان والأخوات الذين اصطحبوا معهم الأطفال، وأقاموا فى خيام تحت حماية اللجان الشعبية، وخرجوا فى مسيرات يرددون الشعارات المدافعة عن محمد مرسى. 

وقفت ابنة خيرت الشاطر لتخطب فى النساء المتواجدات، ووصفت المعارضين لمحمد مرسى بأنهم دجالون وخونة ومثيرو فتن. 

وردد المتظاهرون، وهم يجوبون المنطقة مرتدين قمصانًا وقبعات تحمل شعار جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، هتافات تندد بالمعارضة وتشجب المظاهرات غير الموالية للجماعة، واجتهد شباب الإخوان فى توزيع منشورات تحمل عرضًا لأهم إنجازات مرسى، بينما راح شباب الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية يوزعون منشورات توضح لماذا يشاركون فى تظاهرة رابعة واعتصامها. 

وعندما بدأت صلاة الجمعة، تحدث خطيب مسجد رابعة الذى أشاد بخطاب رئيس الجمهورية الذى حذر من أن هدم الشرعية سيقود البلاد إلى حرب بين المؤيدين والمعارضين، لذلك يجب على الجميع أن يعى أن الشرعية خط أحمر، لأن من لا يحترمها اليوم لن تكون له شرعية غدًا. 

بعد الصلاة، تسابق مناصرو الإخوان فى الخطابة على منصة رابعة. 

قال عاصم عبدالماجد: تظاهرات رابعة لم تأتِ لتأييد محمد مرسى، ولكن للقضاء على الثورة المضادة، لأنه لا وجود لما يسمى ٣٠ يونيو بعد هروب الداعين لها من وجه الحق. 

وقال صفوت حجازى موجهًا كلامه لمحمد مرسى: يا ولى أمرنا نريد تطهير البلاد، لقد سفكوا دماءنا واستباحوا حرمتنا، ونصبر عليك لأنك رئيسنا، ولكن إن لم تضرب بيدٍ من حديد سيكون لنا معهم كلام آخر. 

الأكثر قراءة

إصابة شريف مدكور بفيروس كورونا بعد عودته من الحج

تركا رضيعًا.. تفاصيل وفاة زوجين انهار بهما المنزل في المنوفية

تقرير دولي: 73 مليون شخص في إفريقيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي

خالد محجوب: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب قضية اقتحام السجون مفادها «خلى بالك من ولادك»

انخفاض أسعار الذهب اليوم فى التعاملات المسائية

هرب من الحر فمات غريقًا.. انتشال جثة طالب من "نيل قوص" بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب