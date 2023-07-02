ذكرى 3 يوليو.. الإخوان فى 28 يونيو من رابعة: اضربهم بيدٍ من حديد يا ولى أمرنا

فى ميدان رابعة صباح ٢٨ يونيو ٢٠١٣ احتشد الآلاف من الإخوان والأخوات الذين اصطحبوا معهم الأطفال، وأقاموا فى خيام تحت حماية اللجان الشعبية، وخرجوا فى مسيرات يرددون الشعارات المدافعة عن محمد مرسى.

وقفت ابنة خيرت الشاطر لتخطب فى النساء المتواجدات، ووصفت المعارضين لمحمد مرسى بأنهم دجالون وخونة ومثيرو فتن.

وردد المتظاهرون، وهم يجوبون المنطقة مرتدين قمصانًا وقبعات تحمل شعار جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، هتافات تندد بالمعارضة وتشجب المظاهرات غير الموالية للجماعة، واجتهد شباب الإخوان فى توزيع منشورات تحمل عرضًا لأهم إنجازات مرسى، بينما راح شباب الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية يوزعون منشورات توضح لماذا يشاركون فى تظاهرة رابعة واعتصامها.

وعندما بدأت صلاة الجمعة، تحدث خطيب مسجد رابعة الذى أشاد بخطاب رئيس الجمهورية الذى حذر من أن هدم الشرعية سيقود البلاد إلى حرب بين المؤيدين والمعارضين، لذلك يجب على الجميع أن يعى أن الشرعية خط أحمر، لأن من لا يحترمها اليوم لن تكون له شرعية غدًا.

بعد الصلاة، تسابق مناصرو الإخوان فى الخطابة على منصة رابعة.

قال عاصم عبدالماجد: تظاهرات رابعة لم تأتِ لتأييد محمد مرسى، ولكن للقضاء على الثورة المضادة، لأنه لا وجود لما يسمى ٣٠ يونيو بعد هروب الداعين لها من وجه الحق.

وقال صفوت حجازى موجهًا كلامه لمحمد مرسى: يا ولى أمرنا نريد تطهير البلاد، لقد سفكوا دماءنا واستباحوا حرمتنا، ونصبر عليك لأنك رئيسنا، ولكن إن لم تضرب بيدٍ من حديد سيكون لنا معهم كلام آخر.