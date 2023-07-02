إزالة باقي أجزاء العقار المنهار بأشمون لخطورته على المواطنين

قررت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إزالة باقي المنزل المنهار بالمنوفية؛ لخطورته على المواطنين بعدما تسبب انهيار جزء منه في مصرع زوجين وإصابة آخرين، وانتقال قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ومأمور المركز للإشراف على أعمال الهدم.

وانتقل فريق من النيابة بالمنوفية، مساء الأحد، إلى مكان المنزل المنهار بالمنوفية، لإجراء المعاينة اللازمة وسؤال شهود العيان تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وإصدار تصريح بدفن جثماني الزوجين المتوفين في انهيار المنزل.

بالانتقال والفحص تبين مصرع ص، ا، ع 37 عام عامل وزوجته أ، ا، ا وإصابة والدة الأول وحفيدتها من ابنتها التي تصادف وجودها لزيارة العائلية، وذلك أثناء قيام المتوفي الأول بعمل بعض التجديدات في المنزل المنهار، والذي يبلغ مساحته 175 متر.

حررت القوة الأمنية محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.