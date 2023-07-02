تقرير دولي: 73 مليون شخص في إفريقيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي

أوضح البنك الدولي، أن هناك 73 مليون شخص في شرق إفريقيا والجنوب الإفريقي يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يزداد هذا في الأشهر القادمة لدى معظم البلدان، ويتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد بمعدل أسرع في البلدان شديدة التأثر.

وأضاف البنك الدولي في تقرير له حصل "الدستور" على نسخة منه، أن جنوب السودان والصومال يتعرض لخطر المجاعة، وقد أدت موجات الجفاف والفيضانات غير العادية والتحديات الاقتصادية الكلية إلى زيادة سريعة في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2020، استمرت فترة الجفاف الممتدة، الناتجة عن مواسم أمطار شحيحة متتالية، في التأثير على الأجزاء الشمالية والجنوبية الشرقية والجنوبية من إثيوبيا، بما في ذلك عفار وأوروميا وصومالي ومنظمة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية، وفي أواخر عام 2022، أسفر خامس موسم أمطار يأتي أدنى من المتوسط عن جفاف شديد، مما أثر على قرابة 24 مليون شخص، أغلبهم من الرعاة في عفار وأورميا ومنطقة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية وصومالي.

وتشير تقديرات من بداية يناير 2023 إلى نفوق 10.8 ملايين رأس ماشية في أنحاء منطقة شرق أفريقيا والجنوب الإفريقي بسبب نقص المراعي والمياه، وفي أعقاب فترة الجفاف الممتدة، أسهمت الأمطار الغزيرة في مارس 2023 في حدوث تجديد طفيف في موارد المراعي ونقاط المياه، وإن تسببت الفيضانات اللاحقة والانخفاض الحاد في درجات الحرارة في نفوق أكثر من 70 ألف رأس ماشية وإلحاق أضرار بأماكن الإيواء والمحاصيل والبنية التحتية، وفقاً لما ذكرته السلطات في أوروميا وصومالي.

وفي السودان، أدت الأزمة السياسية القائمة إلى تدهور سريع في أوضاع الأمن الغذائي، وقد أدى التعطل السريع وغير المتوقع لعمل التجارة والأسواق، وقدرة الأسر المعيشية على التنقل، والمساعدات الإنسانية، وتقديم الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والأعمال المصرفية والكهرباء والنقل والاتصالات إلى معاناة ملايين الأشخاص من نقص حاد في الغذاء الحاد.