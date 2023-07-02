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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الثلاثاء.. البنك المركزي يربط ودائع بمعدل ثابت بقيمة 75 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

يربط البنك المركزي، بعد غد الثلاثاء، ودائع بمعدل ثابت بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه، لأجل 7 أيام بمعدل ثابت بلغ 18.75%.

ويقر البنك المركزي أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليًّا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت 16.25%، التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، بجانب الودائع المرتبطة بـ"الكوريدور".

العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيًا، بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021.

ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020، وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020، وفي سبتمبر 2020، وفي نوفمبر 2020.

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