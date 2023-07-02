للمرة الأولى فى التاريخ.. الملك تشارلز يُعين امرأة باكستانية فى فريق مستشاريه

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الملك تشارلز الثالث عين امرأة ملونة في البلاط الملكي لتكون واحدة من أكثر مستشاريه الموثوق بهم.

وتابعت أنه يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين شخص من أقلية عرقية مساعدًا لسكرتير خاص- وهو أحد أهم الأدوار داخل القصر.

امرأة ملونة في القصر الملكي البريطاني

وأفادت الصحيفة بأن الموظفة المدنية البريطانية التي لم يذكر اسمها، والذي يُعتقد أنها من أصل باكستاني، لتنضم إلى موظف جديد آخر يعتقد أنه ناثان روس.

وأضافت أن الدكتور روس، الذي كان سابقًا في حكومة نيوزيلندا حيث شغل منصب نائب المفوض السامي في بابوا غينيا الجديدة، وسيقدم المشورة للملك بشأن الكومنولث والاستدامة.

وقال مصدر: "يبدو أن هذا جهد واعٍ من قبل الملك للنظر إلى ما وراء المعايير العادية للرجل الأبيض البريطاني".

وأشارت الصحيفة إلى أن الموظفين الجدد سينضمون إلى مكتب السكرتير الخاص، الذي يعمل كمصدر أساسي لتقديم المشورة للملك فيما يتعلق بالشئون الدستورية والحكومية والسياسية.

وقال إعلان عن الوظائف إن الأدوار تتطلب "مستشارًا موثوقًا به معرفة عامة جيدة بالشئون الحالية، على الصعيدين الوطني والدولي".

وأوضحت أن قصر باكنجهام فشل في تحقيق هدفه المتمثل في أن يتكون عشرة في المائة من موظفيه من أقليات عرقية بحلول نهاية العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك، فقد رفع هدفه إلى 14 في المائة بحلول عام 2025.

قال مسئول في القصر: "لقد عملنا على ضمان أن تكون ثقافتنا شاملة، لم نصل إلى المستوى المطلوب بعد من التعدد، ولكننا ملتزمون بإحراز تقدم".

وفي مايو الماضي، وصفت ممثلة بريدجيرتون، أدجوا أندوه، بشكل مثير للجدل قصر باكنجهام بأنه "أبيض بشكل رهيب" خلال تغطية قناة آي تي في الحية لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث.