وكيل "صحة الإسماعيلية" يتابع سير العمل بمستشفى الأورام

تفقد الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، اليوم الأحد، مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، وكان في استقباله الدكتور عادل إسماعيل، مدير المستشفى؛ لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى خلال العيد.

وتأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، برفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية وفقًا لخطة التأمين الطبي خلال أيام عيد الأضحى المبارك واستكمالًا للمتابعة المستمرة لمستوى الخدمة الطبية بالمحافظة، تحت إشراف اللواء شريف فهمي بشارة، محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وتفقد الدكتور علي حطب، أقسام العناية المركزة بالمستشفى للاطمئنان على المرضى ومتابعة حالتهم الصحية، والتأكد من حصولهم على كل الخدمات الطبية والعلاجية، وتوافر الأدوية والمستلزمات لأقسام الطوارئ وتقديم كل سبل الرعايه للمرضى.

وشدد وكيل وزارة الصحة، على التنسيق الكامل والتام بين مديرية الصحة ومستشفيات الإسماعيلية لتذليل أي صعوبات ونقل المرضى وتلقيهم العلاج، وأشاد "حطب" بانتظام سير العمل بالمستشفى خلال أيام العيد وتواجد كل الفرق الطبية وفقًا لجداول الطوارئ، وتوافر الخدمات الطبية بأعلى جودة ويسر.

واستكمل وكيل وزارة الصحة، جولته بزيارة مكتب صحة جنوب بالإسماعيليه وقام بالمرور على أقسام الإدارة ومكتب الصحة والوقائي وتابع "حطب" مستوى الأداء بالمكتب، مشيرًا إلى تفعيل المبادرات بمكتب الصحة، حيث يقدم خدمات تطعيمات المسافرين والتطعيمات الروتينية للمواليد بالإضافة إلى مبادرات "١٠٠ مليون صحة" لفحص السمع لحديثي الولادة ودعم صحة المرأة وفحص الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.

وأشاد بجهود جميع العاملين بالمكتب وارتفاع مؤشر الأداء للفرقة الثابتة والعيادة المتحركة "لمبادرة ١٠٠ يوم صحة" منذ اليوم الأول للمبادرة، فضلًا عن جودة وكفاءة جميع الخدمات التي يقدمها مكتب صحة جنوب للمواطنين.